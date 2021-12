L'incontournable concert du Nouvel An au Zenith de Rouen

Pour les 4.000 personnes qui sont attendues cette année, l’opéra a prévu une programmation très riche célébrant le bicentenaire de la naissance de Wagner et de Verdi.

Florilège de Wagner et Verdi

Afin de rendre hommage à ses deux compositeurs de génie, figures emblématiques de la création lyrique du XIXe siècle, ce concert sera l’occasion d’entendre un florilège de leurs plus belles créations : extraits des partitions de la Force du destin, d’Aïda ou de Nabucco pour Verdi et l’incontournable Lohengrin ainsi que Tannhaüser entre autres pour Wagner. L’orchestre de l’opéra de Rouen, au complet, suivra la baguette du directeur musical Luciano Acocella et sera accompagné de près de 140 choristes issus de chœurs normands. Un nombre impressionnant permettant des effets vocaux exceptionnels.

Pour ceux qui n’aurait pas la possibilité de s’y rendre, ce concert sera retransmis en direct sur France Bleu Haute-Normandie, sur le site internet de France 3 ainsi que sur la chaîne gratuite du CHU de Rouen. L’occasion de commencer l’année sur une note chaleureuse enthousiasmante.

Pratique. Dimanche 6 janvier, à 16h, Zénith de Rouen, Tarif 25 et 30 €, www.operaderouen.fr