Le Havre. "Un saut" : l'hommage par la danse de Ludivine Rouzès à sa fille, morte d'un cancer

"J'ai toujours eu envie de danser avec ma petite fille, mais je n'ai pas pu le faire. Alors je vais danser pour elle." Dix ans après la disparition de sa fille Emma, emportée par un neuroblastome à l'âge de 3 ans, Ludivine Rouzès se lance un défi personnel et intime : un spectacle de danse contemporaine, intitulé Un saut, mis au point avec la danseuse et chorégraphe Isabelle Vial. Cette représentation unique, partagée avec dix autres danseuses, sera donnée jeudi 7 novembre, au théâtre de l'hôtel de ville.

"Le corps ne triche pas"

Au Havre, Ludivine est une figure bien connue de la lutte contre le cancer des enfants. Ambassadrice locale de l'association Imagine For Margo, elle organise régulièrement des récoltes de fonds pour financer la recherche. "Toutes les autres actions que j'ai pu mener étaient très différentes. Cette fois, c'est mon histoire que je raconte, en corps. Et le corps ne triche pas. Je vais être vraiment moi, avec cette fragilité que je tente de cacher dans le quotidien", relate cette maman de quatre enfants.

Danseuse pendant toute son enfance, la Havraise a longtemps abandonné cette pratique avant de s'y remettre à l'âge de 37 ans. Au fil du temps, une complicité se crée avec Isabelle Vial, de la compagnie Pied d'Argile, à qui elle parle de son projet. "Ce qui me plaît particulièrement dans la danse, c'est d'aller chercher ce qu'il y a au fond des gens, d'utiliser leur histoire", note la chorégraphe. Rapidement, dix autres femmes rejoignent le projet. Mères, filles, femmes… "Toutes en équilibre précaire sur le fil de la vie… Il y a une telle écoute entre les filles, une fusion, autour du combat. Bien sûr, celui de Ludivine est prépondérant mais chacune a le sien", poursuit Isabelle Vial.

Lectures de textes et photos compléteront le spectacle, intitulé Un saut. "Je me jette un peu dans le vide, c'est une mise à nu", explique Ludivine Rouzès, qui reconnaît s'être "construite une carapace difficile à percer" au fil des années. Une aventure dansée qui met aussi en lumière une solidarité entre les femmes qui y participent. "Quand, seule, on n'y arrive pas, on sait qu'il y a une bienveillance pour nous guider et que l'on puisse sortir la tête de l'eau." C'est vrai dans la danse, comme dans la vie.

Pratique. Représentation unique jeudi 7 novembre à 20 heures, au théâtre de l'hôtel de ville du Havre (THV). 12 euros. L'intégralité des bénéfices sera consacrée à la recherche contre le cancer des enfants. Dons possibles également. Billetterie ici.