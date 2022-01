Danse. Tchatche, le corps e(s)t son langage : une création à voir près de Rouen

C'est une toute nouvelle création que le public va découvrir sur la scène du théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (Seine-Maritime), samedi 19 octobre 2019. Jérôme Ferron, fondateur et directeur artistique de la compagnie rouennaise Étantdonné, nous fait des confidences :

Quelle est la spécificité de ce projet ?

"Frederike Unger et moi-même sommes les cofondateurs de cette compagnie. C'est une compagnie spécialisée dans la danse contemporaine et nos créations s'adressent à tous les publics. Pour célébrer les 20 ans de cette compagnie nous avons souhaité reprendre le thème de notre tout premier spectacle et nous avons pour cela fait appel, pour la première fois, à des danseurs hip-hop. Il s'agit d'une re-création complète et non pas d'une reprise. Le spectacle originel baptisé 'Papotage' parle du corps et du corps qui parle. Notre enjeu était d'arriver à montrer que le corps a une expression, un langage qui lui est propre ; ce que nous avons souvent tendance à oublier. Quand on s'adresse à quelqu'un, le corps parle malgré nous et en dit parfois plus que nos mots."

Pourquoi avoir choisi le hip-hop comme mode d'expression ?

"Nous avons fait appel à deux interprètes spécialistes du hip-hop : Amélie Jousseaume et Anthony Mezence. Cette danse est particulièrement expressive et sert parfaitement le propos. Elle se distingue aussi par sa grande vitalité. Nous ne voulions surtout pas redire ce que nous avions pu dire dans 'Papotage', un spectacle qui avait vraiment joué un rôle majeur dans la carrière de la compagnie. Il nous importait plutôt de compléter et de redynamiser le propos. Grâce au hip-hop, l'esthétique et l'énergie données sont radicalement nouvelles dans 'Tchatche', même s'il y a quelques petits clins d'œil au spectacle originel. On ne cherche pas non plus à réduire le hip-hop à ses figures les plus sensationnelles, mais plutôt à montrer le hip-hop dans toute sa diversité. La bande-son vient compléter les propos et nous avons volontairement choisi des musiques en décalage avec la danse hip-hop pour cette raison. C'est plutôt un registre folk et rock, afin de ne pas sombrer dans le cliché et d'offrir quelque chose de nouveau."

Comment les interprètes ont-ils été choisis ?

"Amélie et Anthony travaillent pour la première fois ensemble. Nous avons voulu composer un joli duo. Il fallait qu'ils soient complémentaires. Ce sont des spécialistes du hip-hop mais, au-delà de leur technique, cette adéquation était nécessaire pour que le spectateur puisse se focaliser immédiatement sur les personnes. 'Tchatche', c'est surtout l'histoire d'une rencontre entre Étantdonné et ces spécialistes du hip-hop. Nous nous sommes nourris les uns les autres pour donner naissance à ce spectacle. C'est vraiment le fruit d'une collaboration, alors les deux danseurs ne sont pas que des interprètes mais ont vraiment été force de propositions. Enfin, la formule du duo était une évidence car le sujet est le rapport à l'autre et on n'existe que dans la mesure où l'autre existe. Histoire de se concentrer sur cette notion, nous avons donc réduit la formule à sa version la plus minimaliste possible."

Samedi 19 octobre 2019 à 11h au théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. 5 à 6€. dullin-voltaire.com

