Elbeuf. Le Clinamen show du groupe Bekkrell au cirque-théâtre

Venu en 2015 pour le spectacle Effet Bekkrell au Cirque-théâtre d'Elbeuf (Seine-Maritime), le groupe Bekkrell est de retour avec une création inédite : Clinamen show. La première est annoncée pour le jeudi 17 octobre 2019. Fanny Sintès, membre du groupe, nous parle de la compagnie :

Comment les quatre interprètes/auteures de Clinamen se sont rencontrées ?

"Fanny Alvarez, Sarah Cosset et Océane Pelpel se sont rencontrées à l'ENACR (École nationale des arts du cirque de Rosny), elles ont ensuite intégré le CNAC (Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne) où je les ai rejointes. Je faisais alors un stage au CNAC dans le cadre de ma formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. À la fin de cette première année au CNAC, nous avons composé ensemble un spectacle de petit format. C'est ce qui nous a donné envie de poursuivre notre collaboration après l'école. Nous avons créé en 2015 notre premier spectacle Effet Bekkrell suivi par Le Grand courbe en 2017 et Marcel.le et Claude en 2018. Clinamen show est notre quatrième création."

Pourquoi avoir choisi de faire référence à la radioactivité ?

"Nous sommes fascinées par le phénomène naturel de la radioactivité, en effet l'atome radioactif est instable et pour trouver sa stabilité, il se transforme à l'infini. Nous nous plaisons à faire le parallèle entre cette théorie physique et le cirque. Les notions de transformations, d'instabilités, de métamorphoses, d'interdépendances nous ont beaucoup inspirées et ont marqué la construction dramaturgique d'Effet Bekkrell. Nous nous inspirons de phénomènes physiques naturels, dont nous tirons l'essence poétique afin de créer la dramaturgie de nos spectacles. Aussi nous créons des scénographies très personnelles, assez imposantes, très mouvantes, que nous manipulons au plateau."

Quel est le sujet de Clinamen show ?

"Dans Clinamen show, nous donnons une interprétation du Clinamen, une théorie de physique épicurienne. À l'époque, on croyait que les atomes chutaient dans le vide, attirés par la gravité, sans se rencontrer. Le Clinamen serait la déviation spontanée d'un atome par rapport à sa chute dans le vide, provoquant une collision et donc la création de matière. Cette théorie obsolète a néanmoins traversé le temps et a passionné beaucoup de chercheurs, de philosophes, d'artistes notamment. Clinamen Show est une fiction avec une enquête, dans laquelle un inspecteur perd la mémoire, où les femmes disparaissent mystérieusement en même temps que le Clinamen show - un cirque ambulant un peu spécial - se dote de nouvelles recrues pour son spectacle. Sont-elles kidnappées ou décident-elles de changer de vie ? Est-ce un hasard conscient ?"

Vous évoluez sur une structure suspendue composée de 13 perches. Pourquoi avoir choisi cette structure originale ?

"Nous avions envie d'avoir un agrès commun, qui fasse aussi scénographie et qui ne soit pas un agrès de cirque. Nous voulions aussi continuer l'exploration d'un espace transformable. L'inspiration première était l'idée de descendre le gril des théâtres et de jouer sur les perches normalement utilisées pour mettre les projecteurs, mais il y a beaucoup de théâtres qui n'en ont pas, et les perches jouent aussi un rôle dans le spectacle, c'est un agrès, une scénographie, mais aussi une entité à part entière. C'est un gros challenge car c'est une discipline nouvelle pour chacune de nous. Ces perches créent une architecture épurée qui contraste avec les personnages excentriques qui y évoluent. Nous avons aussi recours à d'autres éléments structurants, comme le miroir et la fumée. Le miroir représente la loge des artistes, et fait vivre un autre espace que le plateau, plus intime. La fumée apporte de la texture à l'air, une ambiance mystérieuse et la possibilité de jouer avec des apparitions/disparitions sur le plateau."

Du 17 au 19 octobre 2019 au Cirque-théâtre d'Elbeuf. 13 à 17€. Tél. 02 32 13 10 50

