Tennis de Table : le SPO Rouen pour confirmer à Roanne

Après deux victoires - l'une exceptionnelle face à Boulogne-Billancourt, l'autre plus logique à Bruille - le SPO Rouen est en confiance. Une dynamique à entretenir ce soir à Roanne, avant-dernier de Pro B. Pour cette rencontre, Eric Varin ne pourra compter sur le jeune Can Akkuzu, en pleine préparation pour les championnats du monde juniors.

Pas de surprise dans son équipe : Wei Dong-Shi (n°20), de retour de blessure, tiendra sa place et guidera ses coéquipiers Konstantinos Papageorgiou (n°48) qui remplace Can Akkuzu et Jesus Cantero (n°57) en pleine forme ces dernières semaines.

En face, c'est une équipe en manque de repères et diminuée par l'absence de son leader Omar Assan (n°11) qui se présente face à Rouen. Marc Duran (n°42) et André Landrieu (n°91) seront-ils à nouveau disponible ? Jérôme Bahuaud (n°61) retrouvera-t-il le chemin de la victoire ? La recrue Michal Obeslo (n°43) jouera-t-il son rôle de leader en l'absence d'Assan ? Yan Feng Fan (n°128) et Teng Wang (n°110) déjoueront-ils les pronostics ?

Réponse ce soir vers minuit.