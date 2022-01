Tennis de table : le SPO Rouen chez la lanterne rouge nantaise

Pour ce match avancé de l'avant-dernière journée de Pro B, les pongistes coachés par Eric Varin se déplacent à Nantes, bon dernier du championnat. Sur le papier, la victoire s'annonce donc aisée et le faux-pas interdit.

Eric Varin pourra aligner son équipe au complet : Wei-Dong Shi (n°24), leader qui attend de retrouver son niveau du début de saison, Jesus Cantero (n°63), en grande forme en ce moment et Can Akkuzu (n°69). En face, Nantes aligne son leader Dorin Calus (n°62), 41 ans, Julien Pietropaoli (n°93). Ce sera certainement le jeune espoir français Romain Ruiz, 18 ans et n°122, qui complètera le trio nantais.

Si, sur le papier, le SPO Rouen part favori, attention à cette équipe nantaise qui a créé la surprise lors de la dernière journée en s'imposant chez le leader Boulogne-Billancourt (4-2).

En course pour la montée

La donne est simple pour le SPO Rouen. L'équipe doit remporter ses deux derniers matchs, contre Nantes donc, et contre l'avant-dernier Metz le 26 mai prochain. Deux matchs pour lesquels les pongistes normands partent favoris.

Mais dans le même temps, le SPO Rouen doit compter sur les résultats de Villeneuve-sur-Lot et de Saint-Denis, ses concurrents directs pour une seconde place qualificative pour les barrages. Ces deux équipes ont un match de plus à jouer que Rouen. Mais elles s'affrontent ce vendredi : si les deux équipes font match nul, alors la seconde place est, de façon quasi certaine, promise à Rouen.