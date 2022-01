Tennis de table : le SPO Rouen se fait très peur

Privée de son leader égyptien Omar Assar (n°11), l'équipe de Roanne semblait abordable pour les hommes d'Eric Varin. Mais l'équipe venue de la Loire a failli faire mentir les pronostics et ce, tout au long de la soirée.

Dès le premier match, l'Espagnol Marc Duran (n°53) donne le ton en s'imposant face à Can Akkuzu (n°69), brillant mais par intermittence. Défaite 3-1 pour l'espoir normand.

Wei Dong-Shi, le leader du SPO Rouen (n°24) entre en piste et remet les pendules à l'heure avec une victoire expéditive face à Jérôme Bahuaud (n°77), le Français de Roanne ne parvenant jamais à lire les services de Wei-Dong Shi. Victoire rapide 3 sets à 0.

Place ensuite à Jesus Cantero (n°63) face au jeune Andréa Landrieu (n°103). Pendant deux sets, l'Espagnol en fait voir de toutes les couleurs au joueur de Roanne. Mais ce dernier reprend du poil de la bête et revient à deux sets à un. Finalement, Jesus Cantero se reconcentre et ignore les tentatives de destabilisation de son adversaire pour s'imposer en quatre sets.

Can Akkuzu garde le SPO dans la partie

A la pause, le SPO Rouen dispose d'un léger avantage mais vite dilapidé puisque Wei-Dong Shi s'incline en quatre sets face à Marc Duran, en forme ce soir là. Si les Normands perdent un des deux derniers matchs, le SPO Rouen peut dire adieu à la 2e place et aux barrages pour la montée en Pro A. Heureusement, après avoir été mené deux sets à un par Andréa Landrieu, Can Akkuzu comble son retard au bout du suspense.

A 3-2 pour le SPO, la victoire reste impérative dans le dernier match. Jesus Cantero perd le premier set face à Jérôme Bahuaud mais profite de l'abandon de son adversaire dans le troisième set pour valider la victoire du SPO 4-2.

Dans les autres matchs, Villeneuve, adversaire direct pour la place de 2e, s'impose à Metz. Les surprises proviennent du leader Boulogne qui s'incline contre la lanterne rouge nantaise et de Saint-Denis, en course également pour la 2e place et qui fait match nul à Bruille.