Tennis de table : le SPO Rouen termine 2e et peut rêver de montée !

Privée de leur leader indien, l'équipe de Metz se présentait comme la proie idéale pour les hommes d'Eric Varin. Le scénario de la rencontre a confirmé la différence de niveau observée sur le papier.

Le leader rouennais Wei Dong Shi et l'Espagnol Jesus Cantero donnaient le ton en s'imposant facilement, respectivement contre Dorian Nicolle et Joé Seyfried (3/0 et 3/1). L'espoir Can Akkuzu enchaîne en s'imposant 3/0 face à Célian Duval.

A la pause, le SPO Rouen mène 3/0 et assure déjà le match nul, synonyme de match de barrage pour la montée en Pro A. Si, au retour de l'entracte, Wei Dong Shi se déconcentre et s'incline au cinquième set face à Joé Seyfried, Can Akkuzu clot la rencontre par une victoire aisée (3/1) sur Dorian Nicolle.

Le SPO Rouen s'impose 4/1 et jouera un match de barrage face à Issy-les-Moulineaux vendredi 5 juin à partir de 19h30 à domicile, gymnase Colette Besson rue Chanzy à Rouen. Face au 9e de Pro A, le SPO Rouen n'aura rien à perdre.