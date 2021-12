Top Culture France de la semaine du 5 novembre

Côté musique, voici les singles les plus achetés par les français

n°1 Shakira « Loca » (=)

n°2 Rihanna « Only girl (in the world) » (=)

n°3 Usher « DJ got us fallin' in love » (=)

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Shakira « Sale el sol » (+1)

n°2 Eddy Mitchell « Come back » (-1)

n°3 Véronique Sanson « plusieurs lunes » (Entrée)



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus achetés sur internet:

n°3 "Mange, prie, aime" d'Elisabet Gilbert

n°2 "Les recettes Dukan: mon régime en 350 recettes" de Pierre Dukan

n°1 "Je ne sais pas maigrir" de Pierre Dukan

Pour les jeux vidéo sur console, cette semaine, nintendo est à l'honneur:

1. Professeur Layton et le destin perdu (DS)

2. Wii party (Wii)

3. Just Dance 2, Dance hits & fun (Wii)



Enfin, au cinéma, voici le podium qui ne change pas par rapport à la semaine dernière:

n°3 « Moi moche et méchant » résiste et franchit les 2 millions d'entrées au total.

N°2 Toujours « Arthur et la guerre des 2 mondes »

n°1 Les petits mouchoirs, bien que très moyen, arrive à attirer encore plus de spectateurs pour sa 2ème semaine et s'approche des 3 millions d'entrées au total.