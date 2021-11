Top Culture France de la semaine du 1er Juillet

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici le top single:



n°1 LMFAO « Party Rock Anthem » =

n°2 Pitbull feat Neyo, Afrojack et Nayer « Give me everything » =

n°3 Black Eyed Peas « Don't stop the party » +3





Les ventes d'albums nous réservent des surprises :



n°1 Black Eyed Peas « The Beginning » +5 (sorti le 29 novembre!!)

n°2 Adele « 21 » =

n°3 David Guetta « F*** me I'm Famous 2011 » +19



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet





n°1 « Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi » de Katherine Pancol =

n°2 «Indignez-vous» de Stéphane Hessel +2

n°3 «L'armée furieuse » de Fred Vargas -1



Pour les jeux vidéo sur console, les grands classiques sont indémodables :



1. The Legend of Zelda : Ocarina of time 3D (3DS) NOUVEAU

2. InFamous 2 (exclu PS3) -1

3. L.A. noire (PS3) =





Enfin, au cinéma, voici le box-office, qui a profité de cette 1ère moitié de la fête du cinéma ? Des films récents :



n°3 Directement 3ème, c'est le film « Omar m'a tuer » de Roshdy Zem. Un peu plus de 225 000 français ont voulu revoir cette affaire judiciaire non élucidée.

n°2 Nouveauté aussi en 2ème position. Le film adapaté de la BD du même nom : « l'élève Ducobu ». Pari réussi avec ce film drôle.

n°1 Il conserve sa place de leader pour la 2ème semaine, c'est « Kung Fu Panda » le n°1 ! Le million d'entrées au total a été franchi.