Top Culture France de la semaine du 24 décembre

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, les singles les plus achetés par les français

n°1 The Black Eyed Peas « The time (dirty beat) » =

n°2 Shakira « Loca » =

n°3 Duck Sauce « Barbra Streisand » =

Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Mylène Farmer « Bleu noir » =

n°2 The Black Eyed Peas « The beginning » =

n°3 Les prêtres « Spiritus Dei » +1



Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°3 Blake et Mortimer T20 « La malédiction des 30 deniers T2 »

n°2 « Le métronome illustré » Lorant Deutsch

n°1 « La carte et le territoire » Michel Houellebecq



Pour les jeux vidéo sur console, on prend les mêmes que la semaine dernière et on les mélange:

1. Call of duty: black ops (PS3) +1

2. Gran Turismo 5 (PS3) -1

3. Just Dance 2 (Wii) =



Enfin, au cinéma, le trio de tête est à thématique jeunesse, vacances obligent

n°3 « Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 » qui perd encore une place dans le classement. Bientôt 5 millions d'entrées.

n°2 « Le monde de Narnia, l'odysée du passeur d'aurores » a dépassé le million d'entrées en 2 semaines mais perd 1 place.

n°1 La 1ère place qui revient à Raipnce de Disney qui en est lui à plus de 2 millions d'entrées.