Top Culture France de la semaine du 13 mai

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.





Côté musique, voici le top single :



n°1 Snoop Dog (David Guetta remix) « Remix » +2

n°2 Magic System (feat soprano) « Chérie Coco »=

n°3 Keen'V « J'aimerais trop » +4





Les ventes d'albums restent stables:



n°1 Les prêtres « Gloria » =

n°2 Nolwenn Leroy « Bretonne » +4

n°3 Colonel Reyel « Au rapport » -1





Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel +2

n°2 «L'appel de l'ange » de Guillaume Musso -1

n°3 «L'armée furieuse » de Fred Vargas NOUVEAU





Pour les jeux vidéo sur console, aucun changement par rapport à la semaine dernière :



1. Mortal Kombat (PS3) =

2. Pokémon version blanche (DS) =

3. Pokémon version noire (DS) =





Enfin, au cinéma, voici le box-office:



n°3 Nouveauté à la 3ème place avec « de l'eau pour les éléphants ». Près de 300 000 spectateurs sont allés voir ce film qui se passe dans un cirque des années 30.

n°2 Une place de perdue pour Thor, qui est quand même 2ème.

n°1 Et le film qui décroche le gros lot l'emporte haut la main, puisque fast and furious 5 a attiré près d'1,2 millions de personnes en seulement 1 semaine ! Un démarrage en trombe si j'ose dire.



