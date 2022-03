Top Culture France de la semaine du 11 février

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, voici les singles les plus achetés par les français

n°1 IZ « Over the rainbow » =

n°2 Colonel Reyel « Celui » =

n°3 The Black Eyed Peas « The time (dirty beat) » =



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Nolwen Leroy « Bretonne » =

n°2 "Compilation meilleurs hits 2010" NOUVEAU

n°3 IZ « Alone in iz world » -1

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet cette semaine



n°3 « L'enfant allemand » de Camilla Läckberg =

n°2 « Sauvez votre argent » de Marc Fiorentino =

n°1 « Indignez-vous » de Stéphane Hessel =



Pour les jeux vidéo sur console, un nouveau jeu fait l'unanimité:

1. Dead Space 2: édition limitée (PS3) NOUVEAU

2. Dead Space 2 (Xbox360) NOUVEAU

3. Call of duty: black ops (PS3) -1



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 « Au-delà » rétrograde dans le classement avec -2 places. Il franchit néanmoins le million et demi d'entrées.

n°2 c'est une nouveauté dont on avait beaucoup entendu parler avant sa sortie « Le discours d'un roi », qui frôle les 500 000 entrées en 1ère semaine.

n°1 Beau score quand on voit qu'en face sortait « rien à déclarer » la comédie de Dany Boon qui a cartonné avec plus de 2 millions et demi d'entrées rien que pour cette 1ère semaine.