CHARLIE WINSTON - Lately

Charlie Winston est un musicien très complet qui a étudié dans une faculté de musique de Londres dès l'âge de 17 ans, après de longue année d'apprentissage du piano. Auteur, compositeur et chanteur, son titre "Like a Hobo" publié en 2008, a été un énorme succès.

Le gentleman est de retour avec "Lately", aussi éfficace que le fameux "Like a Hobo". On retrouve cette voix à la signature originale, accompagnée par une rythmique imparable. Et ce petit oiseau qui siffle...