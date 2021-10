Paris (AFP). Quatre grands chefs titillent les papilles des écoliers parisiens

Sucette à la tomate, miel d'acacia ou de châtaignes, carottes ou panais: pour titiller les papilles, il faut faire preuve d'astuce, ont expliqué lundi à Paris quatre chefs, venus donner une leçon de goût à 300 écoliers. Difficile de faire manger des légumes aux enfants? Le chef triplement étoilé Yannick Alléno assure le contraire: "Il ne faut pas trahir les légumes, ni les agresser par une cuisson trop forte", a-t-il expliqué à l'AFP. Le cuisinier, aux commandes du Pavillon Ledoyen depuis le 1er juillet, est venu lundi devant l'Hôtel de Ville de Paris avec trois de ses confrères (Akrame Benallal, Franck Baranger et David Toutain) donner le coup d'envoi la 25e Semaine du goût devant 300 élèves parisiens de CM1 et CM2. Il leur a distribué des financiers en leur expliquant comment sont préparés ces gâteaux à base de poudre d'amande. Mais il a surtout parlé terroir et produits de saison. "Tout se joue à cet âge. C'est à ce moment que se prennent les bonnes ou les mauvaises habitudes alimentaires", a souligné le cuisinier qui s'emploie à faire revivre les produits de la région parisienne, "de la cerise de Montmorency aux petits pois de Clamart en passant par l'asperge d'Argenteuil". Akrame Benallal (deux étoiles au Michelin) a lui voulu jouer sur l'effet de surprise et le mélange des saveurs en apportant aux écoliers des sucettes au chocolat blanc et la tomate. "L'aspect visuel des aliments est important pour les enfants et on se rend compte qu'ils mangeront un aliment qu'ils n'aiment pas a priori s'il est présenté de façon ludique", a-t-il expliqué. Mais la présentation ne fait pas tout pour le jeune chef, qui plaide pour que les parents impliquent le plus possible les enfants à la préparation des repas. Pour le chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petitrenaud, l'un des initiateurs de la Semaine du goût en 1990, la curiosité alimentaire est une qualité essentielle à développer chez les enfants. "Un vrai gourmand se doit d'être curieux et même si vous préférez les steaks hachés et les frites vous devez goûter de nouvelles choses car c'est après avoir testé que l'on peut savoir ce qu'on aime vraiment", a-t-il expliqué aux enfants. Grâce au chef David Toutain, les enfants ont ainsi découvert le panais, un légume racine très ancien, de la famille de la carotte, qu'il prépare en purée et mélange à du chocolat blanc.

