Ariana Grande fait le buzz sur les réseaux sociaux

Le single "Love Me Harder", interprété en duo avec le Canadien The Weeknd, est paru fin septembre aux Etats-Unis et figure sur le dernier album de la chanteuse intitulé "My Everything". Le duo a présenté ce titre sur le plateau de "Saturday Night Live" juste avant sa sortie, ce qui a contribué au buzz.

Mais c'est sur Instagram qu'Ariana Grande a marqué le plus de points en engrangeant 430.391 nouveaux followers en une semaine. Elle a récemment posté des selfies et une photo de son chien dans sa baignoire qui ont plu à ses fans.

La groupe One Direction a aussi progressé cette semaine grâce à la sortie du single "Steal My Girl" et ne cesse d'évoquer le clip de ce titre dans lequel figure l'acteur Danny DeVito.

Cette progression est en partie due à 127.217 retweets en seulement sept jours. De plus, leur concert filmé, "Where We Are", a été diffusé les 11 et 12 octobre dans les cinémas de la planète.

Classement international Starcount pour la semaine du 6 au 12 octobre:

1. Ariana Grande

2. PewDiePie

3. Katy Perry

4. Taylor Swift

5. One Direction

6. Enrique Iglesias

7. Beyoncé

8. HolySoyGerman

9. Justin Bieber

10. Shakira