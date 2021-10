Starcount : Shakira reste au top

1. Shakira

Le clip du single qu'elle partage avec Rihanna, "Can't Remember to Forget You", a atteint les 150 millions de vues sur YouTube, alors qu'une version espagnole du titre et du clip a déjà dépassé les 3,4 millions de vues.

2. Katy Perry

La semaine dernière la chanteuse a dévoilé le clip de "Dark Horse". Cette fresque égypto-kitsch a atteint les 24 millions de vues et 350.000 mentions "j'aime" sur YouTube en seulement quatre jours.

3. PewDiePie

Le commentateur de jeux vidéo PewDiePie était la personne la plus populaire sur YouTube grâce à sa chaîne qui a attiré plus de 60 millions de vues en une semaine, et ses abonnés ont dépassé le nombre de 23 millions.

4. Justin Bieber

Justin Bieber montre son amour envers ses fans sur Twitter, recevant au passage plus de 150.000 retweets pour un seul message.

5. Miley Cyrus

Avec la tournée mondiale Bangerz Tour, Miley Cyrus a encore enregistré une grosse semaine sur les réseaux sociaux avec environ 2,3 millions de mentions sur Facebook, le record cette semaine.

6. Leopoldo López

Le leader de l'opposition vénézuélienne récemment arrêté a été très mentionné sur les réseaux sociaux cette semaine. Il a engrangé 170.000 "likes" sur Facebook et plus de 130.000 nouveaux abonnés sur Twitter.

7. Rihanna

Elle a fêté son 26e anniversaire en beauté et posté des photos d'elle au ski sur Instagram cette semaine. Elle a accumulé plus de 244.000 nouveaux abonnées sur le site de partage de photos.

8. Beyoncé

Beyoncé a joué la chanson "XO" pour la première fois en live à la télé lors des Brit Awards cette semaine, ce qui lui a valu 300.000 nouveaux fans sur Facebook.

9. One Direction

Les rumeurs de séparation du groupe ont rapidement été éteintes cette semaine par Liam Payne, qui a laissé entendre que les membres du boys-band travaillaient ardemment sur leur prochain album. Le groupe a reçu 200.000 nouveaux fans sur Facebook.

10. Bruno Mars

Plus d'1,1 million de personnes ont parlé de Bruno Mars sur Facebook après sa performance aux Brit Awards, où il a battu Eminem et Drake dans la catégorie Meilleur artiste international.

Starcount.com, agrège les données des 11 réseaux sociaux les plus influents de la planète pour évaluer le succès des stars, marques, sportifs et autres objets de divertissement sur ces réseaux. L'application Fan Chart est disponible sur Android et iOS. Voir le site pour plus de détails www.starcount.com/pages/score.