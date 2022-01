Justin Bieber, 1D, Lady Gaga, et Psy dans "Just Dance 2014"

Les amateurs de pop actuelle pourront aussi se déhancher sur One Direction, Olly Murs, Ke$ha, Chris Brown et David Guetta.

Et les plus nostalgiques apprécieront les titres de Mungo Jerry, The Village People, Gloria Gaynor, George Michael et Bob Marley, tout comme ceux de Robbie Williams et Ricky Martin.

Comme Pharrell Williams, Justin Bieber est en featuring, on le découvre sur le titre de will.i.am "#thatPOWER".

Jennifer Lopez figure dans la tracklist grâce à sa collaboration avec Wisin & Yandel sur "Follow the Leader", et le phénomène de 2012, Psy, revient cette année avec le titre "Gentleman."

Lady Gaga, une fidèle de "Just Dance", est rejointe par d'autres favorites du jeu comme Katy Perry et Rihanna qui font toutes deux leur retour dans "Just Dance 2014."

Le jeu sortira sur Wii, Wii U, PlayStation 3 (Move) et Xbox 360 (Kinect) le 1er octobre en Europe, mais "Just Dance 2014" figurera aussi dans les titres de lancement des nouvelles consoles Xbox One et PlayStation 4, en novembre prochain.