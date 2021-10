MTV Europe Music Awards 2012, les nominés sont...

Principales nominations aux MTV Europe Music Awards 2012 :

Chanson de l'année :

Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe

Rihanna - We Found Love

Gotye - Somebody That I Used To Know

Pitbull Feat. Chris Brown International Love

Fun. Feat. Janelle Monae - We Are Young

Artiste féminine de l'année :

Rihanna

Katy Perry

Taylor Swift

Nicki Minaj

Pink

Artiste masculin de l'année :

Justin Bieber

Jay-Z

Pitbull

Flo Rida

Kanye West

Artiste pop de l'année :

Justin Bieber

Katy Perry

Rihanna

Taylor Swift

No Doubt

Révélation de l'année :

Rita Ora

One Direction

Lana Del Rey

Carly Rae Jepsen

Fun.

Meilleur artiste live :

Taylor Swift

Lady Gaga

Green Day

Muse

Jay-Z & Kanye West

Meilleur artiste hip-hop :

Nicki Minaj

Drake

Kanye West & Kay-Z

Rick Ross

Nas

Clip de l'année :

Lady Gaga - Marry The Night

Rihanna - We Found Love

Katy Perry - Wide Awake

M.I.A. - Bad Girls

PSY - Gangnam Style

Meilleur artiste électronique :

David Guetta

Calvin Harris

Skrillex

Avicii

Swedish House Mafia

Meilleur artiste alternatif :

Jack White

Florence & The Machine

Lana Del Rey

Arctic Monkeys

The Black Keys

Meilleur artiste rock :

Coldplay

The Killers

Green Day

Linkin Park

Muse

Artiste MTV Push :

Foster The People

Lana Del Rey

Mac Miller

Michael Kiwanuka

Gotye

Rebecca Ferguson

Fun.

Rita Ora

Conor Maynard

Of Monsters And Men

Carly Rae Jepsen

Site : www.mtv.fr