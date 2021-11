Psy, Justin Bieber, Taylor Swift, Rihanna ou encore Pink en tête sur les réseaux sociaux

1. Psy

La star de la pop coréenne vient de dépasser les 3 milliards de vues sur YouTube.



2. Pewdiepie

Le commentateur de jeux vidéo star de YouTube a enregistré 67 millions nouveaux visionnages cette semaine.



3. Justin Bieber

Il a offert des places de concerts à ses fans, ce qui lui a permis de gagner 340.000 nouveaux abonnés.



4. Taylor Swift

Taylor Swift a dévoilé son tout nouveau clip, "Red", ce qui lui a valu 4 millions de vues.



5. Rihanna

La chanteuse a posté une photo d'elle et Jennifer Lawrence à Paris qui a été "likée" plus de 230.000 fois sur Facebook.



6. Pink

Le nouveau duo de Pink et Lily Allen a fait gagner 5 millions de vues sur YouTube à la chaîne de l'Américaine cette semaine.



7.One Direction

Une photo de la couverture de leur nouveau single a entraîné 100.000 interactions sur les réseaux sociaux.



8. Britney Spears

En amont de la sortie de son nouvel album, la chanteuse a enregistré plus de 500.000 nouveaux fans sur les réseaux cette semaine.



9. Pitbull

Plus de 350.000 personnes ont cliqué "j'aime" sur les photos du rappeur Pitbull sur Facebook au cours des sept derniers jours.



10. Beyonce

La chanteuse a débuté sa nouvelle tournée mondiale et a acquis 500.000 nouveaux membres sur Facebook et Twitter.

Starcount.com agrège les données des 11 réseaux sociaux les plus influents pour évaluer le buzz social des stars, marques, sportifs et autres objets de divertissement. Son application Fan Chart est disponible sur Android et iOS. Voir le site pour plus de détails http://www.starcount.com/pages/score.