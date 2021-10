Lady Gaga, Justin Bieber, One Direction, Katy Perry et Rihanna favoris des MTV Europe Music Awards

La cérémonie des MTV Europe Music Awards (EMA) récompense les meilleurs clips européens. Créations et artistes en lice ont été annoncés le 17 septembre.

Les téléspectateurs peuvent voter pour leurs favoris jusqu'au 9 novembre, pour des résultats annoncés le 11. Les twitternautes encouragent donc leurs followers à voter pour leurs groupes préférés. La majorité des tweets portant la mention "2012 EMAs" se rapporte au groupe One Direction et à Justin Bieber.

Il est possible de s'inscrire à des "équipes" ("teams") associées à ses artistes de prédilection sur le site officiel EMA. Selon le site, les cinq équipes les plus prisées sont celles de Lady Gaga, Justin Bieber, One Direction, Katy Perry et Rihanna.