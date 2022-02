Taylor Swift, Justin Bieber, Rihanna, Katy Perry, Lady Gaga, les jeunes chanteurs les mieux payés

La chanteuse de country pop décroche la première place grâce, notamment, à une grande tournée en Amérique du Nord, en Australie et en Asie où elle a donné 111 concerts.

Taylor Swift, qui doit sortir un nouvel album en octobre, devance ainsi l'idole des adolescentes, le Canadien Justin Bieber, qui à 18 ans a récolté 55 millions de dollars.

Le jeune homme est le seul artiste masculin du top 5, où il est suivi par trois autres chanteuses: Rihanna (53 millions de dollars), Lady Gaga (52 millions de dollars) et Katy Perry (45 millions de dollars).

L'année passée, la facétieuse Lady Gaga avait largement dominé ce classement, engrangeant 90 millions de dollars. Sa baisse de revenus, selon Forbes, est principalement due au fait que la star n'a pas effectué de tournée entre mai 2011 et mai 2012.

Pour établir ce classement, Forbes a pris en compte les ventes d'albums et les revenus tirés des concerts, des tournages au cinéma et de publicités. Le magazine a également interrogé de bons connaisseurs du milieu du showbiz et des agents de stars.