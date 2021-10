Les meilleures ventes de Jeux vidéo en France

Fifa 15 (PS4) Fifa 15 (PS3) Fifa 15 (Xbox 360) Fifa 15 (Xbox One) Fifa 15 Ultimate Team Edition (PS4)

Cette semaine, on dirait qu'un jeu attendu vient de sortir non? Autant la sortie de Destiny avait permis au jeu de truster 4 des 5 premières places du classement, autant ici il n'y a pas photo tout le monde ne jure que par la nouvelle version du jeu de foot d'EA! Les chiffres parlent d'eux-mêmes et nous permettent de connaître la popularité des consoles dans notre pays. Autant dire que la fin d'année s'annonce difficile pour la dernière-née de Microsoft...

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau classement!