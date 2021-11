Meilleures ventes de jeux vidéo en France: du neuf

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 17 au 23 mars



1) InFamous : second son (PS4) NOUVEAU



2) Metal gear solid V : ground zeroes (PS4) NOUVEAU



3) Final Fantasy X-X-2 HD édition limitée (PS3) NOUVEAU



On n'arrête pas le déferlement de nouveautés cette semaine aussi. Titanfall et Yoshi's new island sont immédiatement remplacés par des nouveautés. On retrouve à la 3ème place un jeu, plutôt 2 d'ailleurs car la suite est incluse, sortis il y a respectivement 12 et 10 ans : bienvenue à la version haute définition de Final Fantasy X et sa suite avec Final Fantasy X-X-2 HD sur PS3. L'occasion pour les fans de refaire ces J-RPG Square-enix avec des graphismes adaptés à notre époque.

La 2ème place est gagnée par Metal gear solid V : ground zeroes, la version PS4. C'est le prologue de The Phantom Pain. Le titre est vendu séparément et plonge le joueur dans l'introduction du 5ème épisode de la saga.

Et puis n°1, une exclusivité Sony : InFamous : second sur PS4 , la suite de InFamous qui avait fait grand bruit sur PS3.