Meilleures ventes de jeux vidéo en France : surprise!

Le problème avec un jeu ultra-attendu c'est que tout le monde se rue dessus à sa sortie et qu'après … plus rien. C'est la mésaventure qu'a connu GTA V en France ! Entrée en fanfare, 4 fois dans le top 5 dans ses différentes versions consoles et collectors... L'avenir semblait radieux pour le titre phare de Rock Star , que nenni peuple gamer ! Cette semaine on le retrouve en version PS3 à la 2nde place et 4ème en Xbox 360.

Mais qui a pu réussi ce beau hold-up ?! C'est un jeu 5ème en édition ultimate sur PS3, 3ème sur 360 et 1er en version simple PS3. Un jeu sur un sujet extrêmement populaire, qui fait tourner la tête à de nombreuses personnes. On les reconnaît d'ailleurs au port d'une écharpe quelle que soit la saison, à celui d'un T shirt, mis par dessus le sweat s'il fait trop froid. Un thème qui fait exploser les ventes de pizza et de bières le soir, mais oui c'est le foot !

C'est fifa 14 qui a mis une tôle aux gangsters ! Félicitations pour l'exploit et RDV mardi prochain pour le prochain classement !

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 23 au 29 septembre 2013 :