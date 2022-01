Meilleures ventes de jeux vidéo en France: Anti-nazi

Meilleures ventes de jeux vidéo en France du 19 au 25 mai 2014



1) Wolfenstein : The New Order (PS4)+1

2) Wolfenstein : The New Order (Xbox One) Entrée

3) Kirby triple deluxe (3DS) -2



A quelques jours de l'anniversaire du débarquement, les gamers veulent se replonger dans l'ambiance et tuer des nazis ! C'est ainsi qu'après une entrée dans le top 3 pour sa première semaine de ventes le jeu « Wolfenstein : The New Order » prend la 1ère place du classement ! La version PS4 gagne donc une place et en plus, la version Xbox one est 2ème ! Les fans de la console Microsoft semblent avoir fait contre mauvaise fortune bon cœur et pris le train en marche dans une période de sorties pas très palpitantes. Tout devrait changer la semaine prochaine avec les chiffres de la sortie de watch dogs. Cette belle performance a un prix, la descente de la 1ère à la 3ème place pour le bon Kirby triple deluxe, le dernier épisode du bonhomme glouton sur 3DS.