Pour cette 8ème édition le vendredi vous pourrez voir sur scène : les Wampas, les Ramoneurs de Menhirs, The Lanskies, Fresh Caen Camps, Trotski Nautique. Le samedi : la Rue Ketanou, Broussai, The Inspector Cluzo, Strup X, Alee et La P'tite Soeur.



Le samedi après-midi, à partir de 14h, le Mont de Cerisy se transforme en grand terrain de jeu et de découvertes pour le plus grand plaisir de tous : maquillage, sculpture sur ballon, initiation au roller, théâtre de rue, ...



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Arnaud, de l'équipe des Mafio'Zic.

Festival Les Bichoiseries à Cerisy Belle Etoile Impossible de lire le son.