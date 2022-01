76540. Tribunal : il ligote sa victime et la cambriole

Le 29 novembre 2011, pensant qu’il s’agit du livreur de pizzas, la victime ouvre sa porte et se retrouve nez à nez avec deux cambrioleurs cagoulés. Sans avoir le temps de réagir, l’homme est fermement attaché à une chaise avec du gros scotch. Les deux agresseurs vident ensuite l’appartement de ses objets de valeur. Au moment de partir, l’un deux lance “Remercie ton colocataire, voila ce que ça coûte de s’en prendre à un mec de la Sablière !” Puis, ils quittent les lieux en enfermant la victime à clés.



Fausse piste

Tout porte à croire qu’il s’agit d’un réglement de compte. Cependant, le colocataire nie toute implication dans cette affaire. C’est lui qui oriente la police vers un certain Haoues Souafi, à peine majeur au moment des faits. Interpellé, le prévenu avoue rapidement mais refuse catégoriquement de dénoncer son complice. Il révèle également que les propos qu’il a adressés à la victime avant de quitter son appartement, n’avaient pour but que de donner une fausse piste aux enquêteurs. Le grand et bel appartement était en réalité une “cible facile” car il y était déjà venu, invité par le colocataire.

Le prévenu a été condamné à 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois ferme. Son complice est toujours recherché.