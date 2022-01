76540. 6 mois ferme pour les cambrioleurs mis en fuite à Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Les deux prévenus, âgé de 28 et 30 ans et habitant Rouen et Darnétal, s'étaient introduit par effraction dans le domicile d'un homme, rue de Cantony à Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Ils y avaient volé plusieurs objets dans l'entrée, avant de réveiller le propriétaire qui les avait pris en fuite. L'un des deux cambrioleurs avait alors été rattrapé. Son complice avait été interpellé à midi le jour-même.

Les enquêteurs ont également découvert que deux garages avaient failli être cambriolés mais les deux prévenus ont nié toute implication. ils ont été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Rouen à 18 mois de prison dont 6 mois ferme.