Une femme de 93 ans s'est fait cambrioler lundi 8 août 2016, à son domicile de Sotteville-lès-Rouen, près de Rouen (Seine-Maritime).

Un mode opératoire original

Vers 11 h 30, une femme se présente comme vendeuse de linge de maison. La vielle dame lui ouvre la porte et la fait entrer dans son jardin. Quelques instants après, deux policiers frappent à la porte et indiquent à la dame qu'elle a été victime d'un cambriolage. Pour le prouver, ils lui montrent son chéquier, son porte-monnaie et sa boite à bijoux, qu'ils avaient vraissemblablement dérobé peu avant dans la maison.

Les faux policiers demandent à la dame de regarder si d'autres objets avec plus de valeur n'ont pas été volés. Se doutant de la supercherie, la dame s'enfuit chez sa voisine et donne l'alerte. La maison a été fouillée par les trois ravisseurs. Ils n'ont pour le moment pas été retrouvés. Les recherches sont en cours.

Conseil de prudence de la Police : ne jamais laisser entrer une personne dont on ne connait l'identité.

