Rouen. Cambriolages en séries, peine de prison ferme pour le récidiviste

Après avoir été condamné le 7 février 2014 pour des faits similaires, c'est à La Mailleraye sur Seine qu'Aurélien Faucon, 25 ans, récidive le 14 août 2017, lorsqu'il s'introduit dans une pharmacie pour en voler le fond de caisse, d'une valeur de 9 000 euros. Il revient deux mois plus tard dans la même officine, mais cette fois, le propriétaire, devenu méfiant, entend du bruit et descend, faisant fuir l'intrus. Décidément bien téméraire, il réitère en volant 3 000 euros dans un camping-car. Puis c'est au tour d'une pizzeria dans laquelle il s'introduit, dégradant fortement la porte d'entrée, pour y voler des cartouches de cigarettes. Enfin c'est dans un bar tabac de Bénouville qu'il pénètre selon le même mode opératoire et y vole la somme de 1 000 euros.

"Je ne vole que des commerces"

La vidéo-surveillance de la pharmacie conduit les policiers à enquêter sur le profil de l'individu qu'ils reconnaissent aisément suite aux délits auxquels il a déjà été condamné, son casier judiciaire faisant mention de comparutions pour vols et infractions routières. Retrouvé et placé en garde à vue, il déclare : "Je ne vole pas les particuliers mais des commerces". On retient également son addiction à l'héroïne pour laquelle il subit actuellement des soins. Lors d'une perquisition à son domicile, les policiers retrouvent des effets vestimentaires volés et un pied-de-biche. Niant d'abord les faits, il se reprend et confesse avoir eu l'intention de cambrioler, acculé par le témoignage de deux connaissances auxquelles il avait confié son coupable projet. Pour le ministère public, "Tous les éléments du dossier confirment la culpabilité du prévenu". Sa défense rétorque : "Il y a trop peu de certitudes pour l'accuser". Reconnu coupable des faits reprochés, il est condamné à 18 mois de prison dont huit assortis du sursis, ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans et contraint à un mandat de dépôt immédiat.

