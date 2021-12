Rouen. Il multiplie les vols pour passer le temps 

Plusieurs plaintes pour vols sont déposées à la suite d'effractions dans des maisons et des voitures, à Rouen. L'individu s'est d'abord introduit dans une maison pour y voler un portefeuille, des espèces et une carte bleue. Poursuivi par la victime alors qu'il prend la fuite, il est bientôt interpellé. Placé en garde à vue, une autre victime reconnaît l'homme qu'il a vu dévaliser sa voiture. On apprend aussi que d'autres délits sont portés à son actif, notamment lors de sa visite d'un véhicule de chantier, le 23 janvier 2020, dans lequel on l'a vu s'introduire. 25 mentions sont portées à son casier judiciaire pour des faits similaires, lui ayant déjà occasionné plusieurs années de prison.

15 mois de prison ferme

À la barre, il déclare qu'il n'avait pas besoin d'argent et qu'il "voulait passer le temps". Pour le procureur, "le prévenu s'enfonce dans la récidive". En l'absence de défense, le tribunal reconnaît El Mahdi Yahia Aïssa, 49 ans, coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à une peine de 15 mois de prison ferme, puis prononce son maintien en détention.