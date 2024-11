Près de Rouen. Bronze de Bugatti volé : un brocanteur et son complice condamnés

L'annonce est tombée ce samedi 23 novembre. Selon l'AFP, deux hommes reconnus coupables d'avoir volé un bronze de Rembrandt Bugatti ont été condamnés, vendredi 22 novembre, à des peines de prison avec sursis. La sculpture en bronze, d'une valeur de 100 000 euros, avait été volée en août 2023 chez un collectionneur dans l'agglomération rouennaise.

La sculpture retrouvée dans le Nord

Cette sculpture avait été retrouvée dans le nord de la France au domicile de particuliers qui avaient, "de bonne foi", acheté l'œuvre à deux hommes, dont l'un est un brocanteur de 67 ans, selon les enquêteurs. Les deux hommes leur avaient vendu l'œuvre pour 3 600 euros, prétendant qu'il s'agissait d'une réplique des célèbres sculptures de l'artiste italien Rembrandt Bugatti, d'après les enquêteurs.

Des condamnations "en deçà de celles demandées"

L'un des prévenus a été condamné, vendredi 22 novembre, à 12 mois avec sursis pour vol, et le deuxième à six mois, également avec sursis, pour recel, a indiqué le parquet de Rouen à l'AFP. A noter que ces condamnations sont "en deçà de celles demandées par le parquet, qui espérait 20 mois de prison, dont 10 mois avec sursis, pour le premier prévenu, et 10 mois avec sursis pour son acolyte".

Avec AFP