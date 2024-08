Rouen. Un antiquaire soupçonné du vol d'un bronze de Bugatti estimé à plus de 100 000 euros

Un antiquaire de Rouen de 67 ans et son complice présumé de 61 ans sont soupçonnés du vol et de la revente d'un bronze de Rembrandt Bugatti, estimé à environ 100 000 euros, révèle une source policière. Ils doivent être jugés pour vol, recel et escroquerie.

Leur interpellation, mercredi 7 et jeudi 8 août, est le résultat d'une enquête au long cours. Une plainte est déposée par la fille d'un collectionneur rouennais au mois de novembre 2023. Elle fait part du vol de cette œuvre du célèbre sculpteur, représentant un éléphant. Le collectionneur, d'un certain âge, pourrait avoir été victime d'un vol par abus de faiblesse, se disent les enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée.

L'œuvre revendue comme un faux dans le Nord

Les soupçons se tournent assez rapidement vers un antiquaire rouennais, qui rend régulièrement visite au collectionneur. Il est finalement interpellé, mercredi 7 août. Les perquisitions dans sa boutique permettent de retrouver la facture de la vente du bronze à un homme dans le Nord. Un complice, soupçonné d'être l'auteur du vol, est interpellé le lendemain.

Selon les enquêteurs, les deux hommes ont revendu l'œuvre comme si c'était un faux pour la somme de 3 600 euros et devaient se partager l'argent. L'acheteur dans le Nord est retrouvé par la police, mais semble être de bonne foi. Le bronze est donc retrouvé, saisi, et a été placé sous scellés dans l'attente d'être restitué à son propriétaire. Les deux voleurs présumés, quant à eux, attendent leur procès prévu pour le mois de novembre.