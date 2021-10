Rouen: il conduisait une voiture volée

Il est 21h45, dimanche 19 février, lorsqu'une brigade de police secours repère, à l'angle de la rue Saint Julien et de la rue de Gessard à Rouen, une voiture dont le conducteur paraît peu soucieux du code de la route. Celui-cui a quitté son stationnement sans mettre de clignotant puis n'a pas marqué le stop, avenue de la libération. Les forces de l'ordre décident alors de le contrôler. Le conducteur voyant cela accélère mais finit par être rattrapé avenue de Caen. Le passager réussit à s'enfuir mais pas le conducteur. Celui-ci, habitant Petit-Quevilly et âgé de 20 ans, non seulement conduit sans permis, mais le véhicule dans lequel il se trouvait avait été volé la veille. Il a été interpellé.