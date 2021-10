Tribunal de Rouen : les invités repartent avec la télé !

Le 13 juillet 2012, deux amis, après avoir bu quelques verres dans un bar, arrivent chez un copain à Déville-lès-Rouen. Ils avaient fait quelques provisions : une bouteille de vin ainsi que deux de whisky. La soirée s'annonçait arrosée. La victime, assommée par l'alcool, s'est endormie. Quand elle s'est réveillée, vers 23 heures, sa télévision et son lecteur DVD avaient disparu. Les deux "amis" avaient profité de l'hospitalité de leur copain pour le voler. Ils furent interpellés par la suite. Plus tard, l'un des deux était retourné s'excuser auprès de la victime et se serait arrangé avec elle pour l'indemniser.

Le 26 mars dernier, seul ce dernier s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Rouen.

"J'ai fait une bêtise"

"Qu'est ce qui vous a pris de voler cela ?" a demandé le juge.

- Je ne sais pas. Le lendemain, on a tout revendu, 60 €, que l'on s'est partagé à deux.

- La télévision et le lecteur DVD valaient 454 €. Pour la victime, qui a de faibles ressources, ils représentaient une valeur encore plus importante.

- J'en ai conscience. J'ai fait une bêtise", a déclaré le prévenu.

Il a été condamné à 105 heures de travail d'intérêt général. Son "complice" a quant à lui écopé de deux mois de prison.