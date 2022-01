La première génération de mutants de retour pour "X-Men : Apocalypse"

Le producteur et scénariste de la nouvelle trilogie, Simon Kinberg, a fait de nouvelles révélations au quotidien The Daily Beast. S'il déclarait en décembre dernier ne compter que sur la "jeune" génération pour "Apocalypse", le troisième film de la nouvelle franchise, le succès de "X-Men : days of future past", qui mêle les deux castings, pourrait avoir changé la donne.

Les fans devraient donc retrouver, pour leur plus grand plaisir, James McAvoy et Michael Fassbender dans les rôles du professeur Xavier et de Magnéto, mais également Hugh Jackman qui renfilerait une 8e fois au total, le costume de Wolverine.

On ne sait pas encore qui des premiers "X-Men" devraient être aussi de la partie.