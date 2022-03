Wolverine : James Mangold prêt à rempiler avec Hugh Jackman

A 49 ans, James Mangold serait sur le point de s'entendre avec les studios Fox pour écrire le premier jet d'un troisième film "Wolverine". Une première étape avant un éventuel retour à la mise en scène après l'accueil plutôt favorable du "Combat de l'immortel" l'été dernier, selon Deadline.com.

"Wolverine : Le Combat de l'immortel" avait fait le pari de montrer une facette plus sensible du mutant, parti au Japon avec l'espoir de redevenir mortel. Le public a répondu présent, projetant le long métrage au deuxième rang des plus belles performances de la saga "X-Men", avec 413,56M$ de recettes mondiales.

Le personnage des éditions Marvel fera son retour en salles en mai 2014 dans "X-Men : Days of Future Past". Dans ce film de Bryan Singer, Wolverine sera envoyé dans les années 1970 pour empêcher l'événement déclencheur de l'extinction du genre mutant cinquante ans plus tard.