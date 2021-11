CAEN-LENS (1-0) : Malherbe peut voir loin

Alphonse Areola a eu beau repousser les assauts caennais à plusieurs reprises, la puissance de Mathieu Duhamel a fait la différence peu après la demi-heure de jeu. Très bien servi par Fodé Koïta depuis le côté droit, l’attaquant malherbiste prenait son vis-à-vis de vitesse pour pousser le ballon au fond des filets (1-0, 34e). Une ouverture du score méritée au vu de la première bonne demi-heure des Caennais.

Car auparavant, les Caennais avaient su se créer de bonnes occasions, comme lorsque Fayçal Fajr servit parfaitement Mathieu Duhamel au premier poteau. Mais la reprise de l’attaquant caennais était bien détournée par Alphonse Areola (4e). Fodé Koïta poussa lui aussi le gardien adverse à briller. Après avoir fait la différence, l’attaquant Guinéen repiqua dans l’axe avant d’expédier une bonne frappe (31e).



Malherbe fait bloc

Au retour des vestiaires les Lensois faisaient le siège du but caennais. Yoann Touzghar héritait du ballon devant la cage bas-normande, mais sa reprise partait en direction des tribunes (49e). Pablo Chavarria avait ensuite une autre belle opportunité de revenir au score, mais sa tête partait également au-dessus (60e).

La plus grosse occasion nordiste survint à la 75e minute de jeu quand Danijel Ljuboja se retrouva seul devant le but vide. Mais l’attaquant lensois prenait trop de temps pour contrôler et frapper. Son tir était alors repoussé in extremis sur la ligne de but par Dennis Appiah, avec l’aide du poteau (75e). Sur le contre qui suivit, le ballon arriva dans les pieds de Mathieu Duhamel pour un un-contre-un peu évident à jouer, compte tenu de la sortie rapide dans ses pieds du portier lensois (76e).

Les Caennais tenaient bon et opéraient logiquement en contre. Mathias Autret eut l’occasion de faire la différence sur l’un d’eux. Mais il perdit à son tour son duel avec Alphonse Areola (88e). A trois contre un, Jonathan Kodjia manqua une passe facile pour Fayçal Fajr qui aurait pu aller à nouveau défier le gardien adverse (90e +3). Mais finalement le score ne bougea plus.



Avec ce résultat, Malherbe s'empare de la 4e place et se trouve trois points derrière Niort, troisième. Mais Malherbe compte un match en moins et une bien meilleure différence de buts. Tous les espoirs sont donc permis.

CAEN-LENS : 1-0 (1-0)

Samedi 5 avril 2014, 31e journée de Ligue 2



Caen : Perquis - Calvé, Pierre, Wagué, Appiah - Saez (Seube, 49e), Kanté, Fajr - Nangis (Autret, 64e), Duhamel, Koïta (Kodjia, 78e)

Lens : Areola - Toure, Landre, Baal, Tisserand (Bourigeaud, 45e) - Lemoine, Cyprien, Touzghar - Gbamin (Ljuboja, 65e), Nomenjanahary, Chavarria (Coulibaly, 82e)