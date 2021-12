CAEN-BASTIA (6-1) : Malherbe regarde toujours vers le haut

Sur le plan technique, voire athlétique, quelques minutes dans cette rencontre de la 35e journée de Ligue 2 suffisaient à convaincre tout le monde de l’écart de niveau entre les deux équipes, les Malherbistes apparaissant rapidement un ton au dessus. Reste que par deux fois dans les tous premiers instants de la partie, les hommes de Patrice Garande auraient pu se retrouver menés au score, notamment sur une accélération de Salim Moizini qui avait effacé Damien Perquis, mais qui ne put redresser le ballon en direction du but caennais (5e).

Ce fut à peu près tout car derrière, la bonne organisation caennaise et surtout les accélérations de Lenny Nangis à gauche et de Jonathan Kodjia à droite n’étaient pas sans laisser quelques Corses à terre. Mathieu Duhamel avait ainsi quelques bonnes situations à exploiter sur le front de l’attaque (3e et 8e), sans se montrer efficace seul face au portier adverse. Mais sur la deuxième occasion, le co-meilleur buteur de Ligue 2, récupérait le ballon pour le transmettre à Fayçal Fajr qui après un dribble tentait sa chance, poussant Florent Rouamba à la faute. Le défenseur bastiais marquait alors contre son camp (1-0, 8e).

La paire Fajr-Duhamel faisait encore des siennes quand le meneur de jeu caenais lançait le n°7 des Bleu et Rouge dans la profondeur. Ce dernier trompait alors Sébastien Lombard d’une belle frappe croisée (2-0, 29e), après avoir vu un pénalty arrêté quelques minutes plus tôt. Sur un coup-franc modèle, Fayçal Fajr ajoutait ensuite une unité de plus au compteur bas-normand (3-0, 34e). Puis le rythme retomba.



Tout de suite après la pause, les Corses se projetaient vers l’avant et obtenaient un bon coup-franc. Florent Marty répondait alors parfaitement à Fayçal Fajr en expédiant le cuir dans la lucarne de Damien Perquis (3-1, 47e). Ce but encaissé rapidement après le retour des vestiaires avait le mérite d’alarmer une équipe caennaise qui déjà en fin de première mi-temps avait un peu levé le pied.



Après un bon mouvement orchestré par Mathieu Duhamel, Lenny Nangis se trouvait seul face au but mais son tir était bien repoussé par Sébastien Lombard (51e). Jean-Jacques Pierre y allait de sa tête sur la barre (58e), avant que Lenny Nagis n’accélère à nouveau et se fasse faucher à 25 mètres du but adverse. Fayçal Fajr s’essayait à nouveau dans son exercice préféré, avec réussite (4-1, 60e). Puis Mathieu Duhamel se la jouait en solo, effaçait son vis-à-vis avant de tenter sa chance et de doubler la mise sur le plan personnel (5-1, 73e). Mathias Autret, fraîchement entré en jeu y allait lui aussi de sa réalisation. Sa frappe de l’extérieur de la surface trouvait la lucarne opposé (6-1, 82e). Le match était plié depuis bien longtemps.



CAEN : Perquis - Calvé (Seube, 58e), Pierre, Wagué, Raineau - Kanté, Saez (Agouazi, 58e), Nangis (Autert, 75e), Fajr, Kodjia - Duhamel

BASTIA : Lombard - Camara, Truchet (Oswald), Fabre, Marty - Grimaldi (Vincent, 65e), Rouamba, Mba, N’Diaye, Moizini (Cropanase, 65e) - Rivas