Malherbe vit sur son petit nuage

La victoire arrachée dans les dernières secondes à Angers le confirme : le Stade Malherbe Caen est actuellement intouchable. A l'issue d'une rencontre finement jouée d'un point de vue tactique, dans laquelle les hommes de Patrice Garande ont su laisser le contrôle des opérations à un adversaire qui avait plus besoin d'une victoire qu'eux, les Bleu et Rouge consolident leur place sur le podium à quatre journées du clap de fin.

"C'est un moment magique" se réjouissait l'attaquant Mathieu Duhamel, à la sortie des vestiaires, lui qui ouvrit le score dans cette rencontre en exploitant à merveille une incompréhension entre un défenseur angevin et son gardien (79', 1-0). Une juste récompense pour l'actuel meilleur buteur de Ligue 2 dont le pressing est la marque inconditionnelle de fabrique.

Et que dire des ressources morales démontrées par les Caennais pour aller chercher ce succès dans les arrêts de jeu grâce à un but de la tête de Jonathan Kodjia (90'+1, 2-1). Entre temps, Angers avait su profiter d'une sortie plus que hasardeuse de Damien Perquis pour égaliser (89', 1-1) grâce au sang froid de Jonas Pessalli.

Les Caennais peuvent désormais se payer le luxe d'accueillir ce vendredi 2 mai, la lanterne rouge, le CA Bastia, avec un peu plus de décontraction. Les Malherbistes ont leur destin en main.