CAEN-AUXERRE (1-0) : Malherbe reste sur le podium

Avec un peu plus de justesse technique, les Caennais auraient pu espérer quelque chose de mieux à la pause, que de rentrer aux vestiaires sur un score vierge. A cinq minutes de la mi-temps notamment, suite à un superbe mouvement collectif, Ngolo Kanté trouvait Jean Calvé côté droit qui dans une position pourtant idéale ne sut pas ajuster la mire (41e). Et ce ne fut pas la seule fois.

Dommage car les Caennais ont su mettre à mal à plusieurs reprises les visiteurs du jour en passant par les couloirs, grâce notamment à un Lenny Nangis, décidément bien en jambes ces temps-ci sur le flanc gauche. C’est d’ailleurs de lui que vint la première opportunité caennaise de mettre Auxerre à terre. Le jeune international français trouvait Ngolo Kanté qui après avoir rallié les limites du terrain dans la surface de réparation, centrait en retrait. Mais sa passe trop forte ne trouvait pas preneur (7e).

Dans ce premier acte, les Bourguignons ont cependant eu les meilleures positions de frappe, notamment par Alassane Plea (6e, 25e et 34e). Mais à chaque fois, Damien Perquis veillait au grain sur sa ligne.

19e but pour Duhamel

Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait guère, quoique les Bourguignons campaient encore peut-être un peu plus sur leur but. Les Malherbistes peinaient à trouver les décalages dans le jeu. Il fallait un bon coup-franc enveloppé de Fayçal Fajr par-dessus le mur pour faire bondir le stade Michel d’Ornano. Donovan Léon commettait alors une faute de main. Dennis Appiah se retrouvait seul face au but, mais son tir attrapait la tribune plutôt que le cadre (52e). Heureusement pour lui, l’arbitre l’avait injustement signalé en position de hors-jeu.

Cette occasion marquait cependant le début d’une approche malherbiste plus agressive sur le plan offensif. Dennis Appiah s’essayait de l’extérieur de la surface de réparation (54e), Fodé Koïta osait une reprise de volée difficile (57e) et le bloc caennais se montrait menaçant sur corner (58e).

Les Caennais baissaient le pied et Auxerre en profitait pour se repositionner un peu plus haut. Une tête sur la barre d’Alassane Plea sur corner rappelait aux Malherbistes le besoin de rester vigilants (64e).

C’est sur corner que Caen se montrait à nouveau dangereux, quand Molla Wagué expédiait un missile bien détourné par Donovan Léon (73e). Les hommes de Patrice Garande accéléraient à nouveau. Jean Calvé débordait à droite pour adresser cette fois-ci un centre parfait pour Mathieu Duhamel. D’une tête décroisée, l’attaquant caennais ne manquait pas la seule occasion qu’il eut à se mettre sous la dent jusque-là (1-0, 74e).

La chance sourira aux Caennais ensuite quand l'arbitre oublia une main de Molla Wagué dans la surface (88e), ou quand les Auxerrois touchèrent par deux fois le poteau sur la même action (90e +2).

Grâce à ce succès, Malherbe a signé une troisième victoire consécutive en battant Auxerre (1-0), ce samedi 19 avril pour le compte de la 33e journée, et conforte ainsi sa troisième place au classement.

La feuille de match

CAEN-AUXERRE : 1-0 (0-0)

33e journée de Ligue 2 - Samedi 19 avril

14 988 spectateurs



But : Duhammel (74e) pour Caen

Caen : Perquis - Appiah, Wagué, Pierre, Calvé (Agouazi, 77e) - Seube, Kanté, Fajr - Koïta, Duhamel, Nangis (Autret, 63e)

Auxerre : Léon - Ndong, Coulibaly, Djellabi, Castellotto - Monconduit, Lefebvre (Sawadogo, 77e), Ait Ben Idir, Boe Kane (Haddad, 87e) - Kitambala, Sammaritano, Plea (Viale, 67e)