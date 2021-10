Cuverville : ils tabassent un inconnu

Alcoolisés et voulant 'prendre l'air�, ils ont emprunté la voiture de leur hôte. Ils avaient tellement bu qu'aucun d'entre eux ne se rappelle des circonstances. Après un accrochage à Cuverville, vers une heure du matin, ils sont descendus de voiture pour s'invectiver mutuellement pour les dégâts. Leurs cris ont réveillé un habitant qui leur a demandé d'arrêter ce vacarme.

Cette intervention a déclenché un premier coup de poing de Jimmy Varin. Jimmy Bresset, Kevin Taillefer, et Marc Lamache l'ont alors suivi, mais à coups de pieds. Ils ont ensuite abandonné leur victime inanimée, mâchoire brisée sur la chaussée. Ils n'ont été identifiés qu'après l'enquête.

Les mères en pleurs

Leur comparution immédiate, le vendredi 23 juillet les a conduits pour six mois immédiats en prison. L'énoncé de la décision a déclenché les cris et les pleurs des mères présentes à l'audience. Pascale Heijmeijer, la présidente, a réclamé le silence par respect pour la victime, non encore consolidée et présente à l'audience. Son préjudice final sera déterminé ultérieurement.



