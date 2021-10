Une mini-jungle dans une table basse : l'invention d'un jeune Rouennais

C'est une petite jungle, un écosystème au cœur de votre salon. Au milieu du meuble en chêne et bois tropical, dans un bac en verre, se niche un véritable jardin, où l’apport d’eau, de lumière via des Leds horticoles, de ventilation et même de chaleur, est piloté automatiquement. Et le tout est branché à des batteries rechargeables, intégrées dans le meuble et dont l’autonomie atteint 15 jours. “Les jardiniers comme les débutants s’y retrouveront”, glisse l’inventeur. Son prototype est presque terminé.

C’est dans le cadre de sa formation à l’Afpa d’Elbeuf que ce néo-diplômé en menuiserie a décidé de réaliser un rêve. “J’ai eu l’idée lorsque je me formais à l’aménagement paysager en lycée horticole (il a plusieurs cordes à son arc !). Avec d’autres élèves, on s’était dit que si une telle table basse existait, on la voudrait !” Dans sa version finale, plusieurs “modes” pré-programmés permettront de cultiver sans peine plantes tropicales, de climat tempéré ou cactus. Mais attention : Gautier veut du made in France et vise le haut de gamme.