Aix-en-Provence (AFP). Tendance: la Popup house, une maison basse consommation construite en 4 jours

Il suffit de quatre hommes pour la monter en quatre jours: le concepteur de Popup, une maison contemporaine en bois, très économe en énergie, au design simple et au coût de construction assez bas, a misé sur la facilité de montage. "L?innovation c'est +peut-on rationaliser la construction?+ Il faut tout orienter sur la facilité de montage", explique à l'AFP Corentin Thiercelin, conscient que le succès de Popup sur internet vient principalement du design élégant du prototype. Ensuite viennent les aspects économiques : un coût de construction assez bas, estimé par des revues spécialisées à 200 euros du m2 sans la "peau" extérieure, la plomberie, l'électricité, les finitions, et une consommation d'énergie très faible: un bâtiment dit "passif" ne dépassant pas les 15 kW par m2 et par an. La vidéo de la construction du prototype, fin 2013 à d'Aix-en-Provence, a fait le buzz, suscitant l'intérêt autant des professionnels, architectes, constructeurs, que des particuliers et depuis les visiteurs se précipitent en Provence. "On a même eu des gens du Vanuatu", s'amuse Yves Lozachmeur, directeur général de la SAS Popup house. Corentin Thiercelin n'est pas architecte de formation mais ingénieur des Arts et métiers et un entrepreneur du numérique qui a connu une belle réussite à Marseille en créant "des salons professionnels" en ligne dans le domaine de l'industrie, de la santé, du nautisme et du médical (virtual-expo.com). Il a imaginé un produit simple. "L'essentiel aujourd'hui dans une maison c'est l'isolant. Donc, je suis parti d'un bloc d'isolant de 30 cm d'épaisseur et en ajoutant des lames de bois à chaque extrémité, on obtient la structure. C'est économique, rapide et passif", explique le chef d'entreprise marseillais. Une fois la maison dessinée, les blocs sont préfabriqués pour être assemblés par vissage sur une dalle en béton, où, comme pour la maison témoin aixoise, sur des plots. Car dans la logique Popup, la maison se doit d'être évolutive, modulable, démontable et entièrement recyclable. "Pour le PSE (polystyrène graphité), il y a une vrai filière en termes de production et de recyclage", assure Yves Lozachmeur. - 'Simple, rapide et beau' - A l'origine, la Popup house n'était pas destinée à être commercialisée: le premier bâtiment érigé avec ce principe était un bureau pour l'atelier de design de Corentin Thiercelin. Alors que son entreprise, Virtual expo, poursuivait sa croissance -en quinze ans le nombre de collaborateurs est passé d'une dizaine à 180-, l'homme d'affaires décide de prendre du champ pour se consacrer à sa passion, le design et l'architecture. Il installe en 2012 son atelier sur le toit des locaux de Virtual expo dans le quartier de l'Estaque à Marseille. "Corentin voulait quelque chose de simple, rapide et beau. Et, il fallait que ce soit léger pour pouvoir installer le nouveau bâtiment sur le toit de l'usine". Une fois le bureau monté, "tout le monde lui a dit +c'est super confortable+", rapporte encore Yves Lozachmeur. Les deux prototypes, l'atelier puis la maison individuelle, ont précédé la création d'une société pour développer le concept. Le DG de Popup house, créée en mai 2014, se souvient encore: "J'étais vice-président d'une société de télécoms, Corentin m'a appelé et m'a dit, +j'ai mis une vidéo en ligne, il y a de la demande de partout, j'ai l'impression d'avoir répondu à une problématique.+"

