Manche. Quand les routes départementales deviennent des voies vertes

Une route départementale peut changer de destination. Dans la Manche, le Conseil départemental fait en tout cas le test. Deux tronçons, de 1,3km à Dragey-Ronthon et de 4,3km à Saint-Sauveur-Villages, sont devenus des voies vertes. Les voitures, motos et tout autre véhicule à moteur sont maintenant interdits de passage, sauf pour les riverains. L'objectif est de laisser la place aux piétons, cyclistes et chevaux. Le tronçon de Dragey-Ronthon a été inauguré mardi 28 novembre.

Le Département veut proposer de nouvelles mobilités, plus douces, avec cette solution innovante. Le choix des routes a été effectué avec les mairies. A Dragey-Ronthon, la municipalité réfléchit avec quatre autres communes à un schéma directeur pour les vélos. A Saint-Sauveur-Villages, un plan vélo était aussi en cours d'élaboration. La rencontre avec la proposition du Département a donc été naturelle. Le Département a déjà reçu des avis positifs d'autres communes pour opérer de nouvelles requalifications de routes départementales. Un premier bilan sera fait au printemps 2024.

Comment choisir ?

Pour qu'une route puisse devenir une voie verte, il faut que la circulation y soit assez faible et qu'il existe un autre itinéraire pour un autre point du département. Par exemple, à Saint-Sauveur-Village, la départementale 535 permet de rejoindre Monthuchon, tout comme la RD971 qui est, en plus, plus large. Les habitants le long de cette voie ont aussi la possibilité de quitter leurs hameaux par d'autres routes.

Sur l'ancienne RD484 à Dragey-Ronthon, des collégiens ont pu circuler à vélo en toute sécurité, mardi 28 novembre.

Le plan vélo du Département de la Manche a une enveloppe de 20 millions d'euros.