PARIS (AFP). Tour de France: la Croix-de-Fer pour rejoindre l'Alpe d'Huez

La 20e et avant-dernière étape du Tour de France passera le 25 juillet par le col de la Croix-de-Fer, plutôt que le Galibier, pour rejoindre l'Alpe d'Huez, en raison de la fermeture de la route initialement prévue à cause d'un très important glissement de terrain. A neuf jours du départ d'Utrecht (Pays-Bas), le 4 juillet, les organisateurs de la plus grande course du monde (ASO) ont officialisé jeudi l'itinéraire de remplacement de la dernière étape de montagne, qui garde un profil sensiblement identique entre Modane et l'Alpe d'Huez. Au lieu du Galibier qui devait être escaladé par son versant nord pour rejoindre l'altitude de 2645 mètres, le peloton s'attaquera à la Croix-de-Fer, l'un des grands cols alpestres (29 km à 5,2 % de pente) jusqu'au col situé à 2067 mètres d'altitude. Par le versant de Saint-Sorlin d'Arves qui, pour l'essentiel, aura été emprunté la veille dans le sens de la descente. Les coureurs du Tour retrouveront l'itinéraire initial à Bourg-d'Oisans (Km 94,5) au pied de la montée de l'Alpe d'Huez qui sera la dernière ascension de cette 102e édition. En conséquence, le souvenir Henri-Desgrange, du nom du créateur du Tour, sera attribué au coureur franchissant en tête le col d'Allos (17e étape), lequel devient, après l'abandon du Galibier, le point le plus haut, le "toit", du parcours 2015 à l'altitude de 2250 mètres. La distance (110,5 km) et les horaires (départ de Modane à 13h15) resteront identiques, a précisé ASO qui a dû prendre cette décision en raison de la fermeture de la RD 1091, au tunnel du Chambon. - "Une situation dramatique" - "Les organisateurs du Tour de France ont été informés par les services du département de l'Isère de l'impossibilité de rétablir la circulation avant le passage de la course. En dépit de la détermination de toutes les parties impliquées pour conserver l'itinéraire initial et surtout pour permettre aux populations des communes concernées de retrouver leurs habitudes de circulation, il a donc été décidé de modifier le parcours de l'étape 20, dont le départ à Modane Valfréjus et l'arrivée à l'Alpe d'Huez sont maintenus", a annoncé ASO. La RD 1091, un axe majeur de circulation entre Grenoble et Briançon qui suit la vallée de la Romanche, est fermée à la circulation depuis le 10 avril avec de très lourdes conséquences pour les riverains et le village de La Grave situé en amont. La voûte du tunnel du Chambon est menacée par un glissement de terrain de grande ampleur (100.000 m3 pesant quelque 250.000 tonnes) qui avance désormais à la vitesse de 15 centimètres par jour. Les travaux ont été suspendus mardi jusqu'à l'effondrement de cette énorme masse dans le lac. Devant la situation "dramatique" que vivent les populations du secteur, selon les autorités, le département de l'Isère va financer la construction d'un itinéraire bis sur le versant opposé du tunnel, d'un coût d'environ 5 millions d'euros, pour une ouverture envisagée en novembre.

