Rouen. Olenbee, la start-up qui veut révolutionner le ticket-restau

Plus de traditionnels tickets-restaurant papier, ou même de carte dédiée. Olenbee, une start-up créée à Rouen s'attaque au marché des avantages aux salariés, et en premier lieu des titres-restaurant. "On a trouvé une solution pour que les titres-restaurant soient directement connectés à la carte bancaire du salarié", explique Arnaud Martenat, directeur général d'Olenbee. En clair, le salarié qui bénéficie de ce service, n'a plus à avoir un support dédié. "On dépense là où on en a envie, Olenbee va analyser les transactions, remonter les transactions éligibles au titre-restaurant, et on va proposer le remboursement au salarié." Via une application, le salarié n'a plus qu'à valider le remboursement qui intervient instantanément sur son compte bancaire.

Plus simple, plus juste ?

Le mot-clé de la start-up ? La simplification. "C'est plus simple pour l'employeur, le salarié et le commerçant", promet Arnaud Martenat. Gain de temps sur les tâches administratives, plus de délais de paiement, plus de commissions "aberrantes à hauteur de 10 ou 15%" chez le commerçant… Olenbee prend des coûts fixes de "quelques centimes d'euros par transaction" et "un forfait fixe mensuel par salarié dans l'entreprise, environ 40% moins élevé que les acteurs en place".

Les nouveaux modèles d'IA et d'ouverture des données bancaires ont permis l'innovation. Olenbee entend ainsi s'attaquer à un "quasi-oligopole" de quatre émetteurs historiques qui "représentent 99% d'un marché à 9,5 milliards d'euros". Et l'avantage principal pour l'utilisateur, en plus de cette simplicité, c'est qu'il peut bénéficier de ses titres-restaurant même chez un commerçant qui ne les accepte pas en principe.

Le système est opérationnel et Olenbee en phase de développement commercial.

"Notre ambition est de nous développer au niveau national, on intègre en ce moment les premiers clients."