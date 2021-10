Manche : appel aux victimes de vols de bouteilles d'alcool

C'est exceptionnel, la police de la Manche lance un appel à victimes dans le cadre d'une enquête toujours en cours. Des personnes suspectées d'être les auteurs de vols ont été interpellées et placées en garde à vue, après la découverte d'un important stock de lames de rasoir et bouteilles d'alcool, fruit d'un trafic qui a pu être généré depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Des centaines de lames de rasoir

La marchandise découverte est constituée de quelques centaines de paquets de lames de rasoir de marque Gilette Fusion, de nombreuses bouteilles de champagne, de whisky de marque Jack Daniel's, de Vodka de marque Absolut et de bouteilles de vin.

Il est demandé à tous les gérants d'hypermarchés, supermarchés et supérettes du département de la Manche d'inventorier au plus tôt, ce lundi 3 mars, leurs rayons, et de contacter avant 12h la brigade de sûreté urbaine du commissariat de police de Cherbourg, au 02.33.88.76.76. Les enregistrements vidéos ou les témoignages seront utiles aux enquêteurs, ainsi que toutes informations sur d'éventuels ''codes barres'' utilisés sur les produits, qui seraient distincts selon les chaînes ou magasins.