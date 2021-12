Alerte aux cambriolages à Tourlaville (50)

Les faits se seraient déroulés vendredi 28 et samedi 29 décembre. Quatre logements ont été visités et mis à sac, dans les rues des Alliés, Gambetta, Verdun et de la Chasse à eaux, à Tourlaville. Lundi, c'était au tour d'un cinquième pavillon, rue Debussy, à Cherbourg.

Dans deux maisons, de l'argent liquide et des bijoux ont été dérobés.

Deux hommes, âgés d'environ 25 ans, qui se font passer pour des témoins de Jehovah et deux femmes(une blonde et une brune) d'une cinquantaine d'années sont suspectés d'avoir répéré les lieux en vue des cambriolages.

La police demande à toute personne qui aurait des informations de téléphoner au 02.33.88.76.76.